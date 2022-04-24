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Либерман совершит сегодня визит в Азербайджан

Либерман совершит сегодня визит в Азербайджан Министр финансов Авигдор Либерман вылетит сегодня в Азербайджан в сопровождении высокопоставленной делегации из своего ведомства.
Внешняя политика
24 апреля 2022 г. 13:00
Либерман совершит сегодня визит в Азербайджан

Министр финансов Авигдор Либерман вылетит сегодня в Азербайджан в сопровождении высокопоставленной делегации из своего ведомства.

Как передает Report, об этом сообщает израилськое издание Ynet.

В ходе визита израильская делегация планирует обсудить три вопроса:

1. импорт в больших количествах азербайджанской нефти в Израиль (до сих пор крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Израиль была Россия, но теперь решено переориентироваться на Азербайджан);

2. импорт мочевины, которая используется для дизельных видов транспорта - грузовиков и автобусов. Мочевина или карбамид – это особое химическое вещество, применяемое во всех дизельных моторах с SCR-системой, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5;

3. импорт пшеницы. До сих пор на долю России и Украины приходилось 30% всего импорта этого вида продукции в Израиль.

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Версия на азербайджанском языке Aviqdor Liberman bu gün Azərbaycana səfər edəcək

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