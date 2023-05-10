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Либерман: Горжусь, что мне выпала честь встретиться с Гейдаром Алиевым

Либерман: Горжусь, что мне выпала честь встретиться с Гейдаром Алиевым Ни один из ярких политических деятелей не производил такого впечатления с первой минуты знакомства, как общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 10:57
Либерман: Горжусь, что мне выпала честь встретиться с Гейдаром Алиевым

Ни один из ярких политических деятелей не производил такого впечатления с первой минуты знакомства, как общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.

Как передает Report со ссылкой на Вести Израиль, об этом делясь своими воспоминаниями, говорит депутат израильского кнессета Авигдор Либерман.

"На различных этапах моей политической карьеры мне довелось встречаться и с президентом США, и с Папой Римским, и с канцлером Германии, и с многими другими знаковыми фигурами мировой политики. Никто не производил такого впечатления с первой минуты знакомства, как Гейдар Алиев. Его обаяние, манера говорить, какой-то особый аристократизм, и в то же время простота в общении производили настолько сильное впечатление, что порой казалось – он обладает талантом гипнотического воздействия на собеседника", - сказал он.

Он отметил, что в августе 1997 года израильская делегация во главе с премьер-министром впервые оказалась в Баку, где он встретился с Гейдаром Алиевым.

"Я горжусь тем, что мне выпала честь встретиться с незаурядным лидером Гейдаром Алиевичем Алиевым и стоять у истоков установления дружеских двусторонних отношений между нашими странами, которые, с открытием посольства Азербайджана в Израиле и недавними взаимными визитами министров иностранных дел, достигли полного объема дипломатических отношений, какие только существуют между двумя дружескими государствами",- заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Aviqdor Liberman: “Fəxr edirəm ki, Heydər Əliyevlə görüşmək şərəfinə nail olmuşam”
Версия на английском языке Lieberman: 'I'm proud I had honor to meet Heydar Aliyev'

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