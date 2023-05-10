Либерман: Горжусь, что мне выпала честь встретиться с Гейдаром Алиевым

Ни один из ярких политических деятелей не производил такого впечатления с первой минуты знакомства, как общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.

Ни один из ярких политических деятелей не производил такого впечатления с первой минуты знакомства, как общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.

Как передает Report со ссылкой на Вести Израиль , об этом делясь своими воспоминаниями, говорит депутат израильского кнессета Авигдор Либерман.

"На различных этапах моей политической карьеры мне довелось встречаться и с президентом США, и с Папой Римским, и с канцлером Германии, и с многими другими знаковыми фигурами мировой политики. Никто не производил такого впечатления с первой минуты знакомства, как Гейдар Алиев. Его обаяние, манера говорить, какой-то особый аристократизм, и в то же время простота в общении производили настолько сильное впечатление, что порой казалось – он обладает талантом гипнотического воздействия на собеседника", - сказал он.

Он отметил, что в августе 1997 года израильская делегация во главе с премьер-министром впервые оказалась в Баку, где он встретился с Гейдаром Алиевым.

"Я горжусь тем, что мне выпала честь встретиться с незаурядным лидером Гейдаром Алиевичем Алиевым и стоять у истоков установления дружеских двусторонних отношений между нашими странами, которые, с открытием посольства Азербайджана в Израиле и недавними взаимными визитами министров иностранных дел, достигли полного объема дипломатических отношений, какие только существуют между двумя дружескими государствами",- заключил он.