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Левитс: Латвия заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном

Левитс: Латвия заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном Латвия, как государство-член Европейского Союза (ЕС), заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 18:14
Левитс: Латвия заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном

Латвия, как государство-член Европейского Союза (ЕС), заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Латвия приветствует Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере", - отметил Э.Левитс. Он подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан играет очень важную роль в диверсификации энергоснабжения Европейского Союза и вносит вклад в энергетическую безопасность ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti: "Aİ ilə Azərbaycan arasında sıx əməkdaşlıqda maraqlıyıq"

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