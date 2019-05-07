Председатель комитета Госдумы: Россия и Азербайджан являются примером сотрудничества

"Сегодня в Азербайджане межкультурный диалог можно увидеть в повседневной жизни".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил председатель комитета Государственной Думы России по международным вопросам Леонид Слуцкий.

По его словам, сегодня Россия и Азербайджан являются образцовыми странами в плане сотрудничества: "Нам необходимо услышать и узнать друг друга, использовать межкультурный диалог, примером которого является современный Азербайджан. Президенту Ильхаму Алиеву действительно удалось добиться этого в современном Азербайджане. Как российский политик я хотел бы сказать, что стабильность и спокойствие в мире зависят от межкультурного диалога".

Игбал Рустамов