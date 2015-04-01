​Леонид Слуцкий назвал сообщения армянских СМИ фальсификацией

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ 31 марта прошла пресс-конференция председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Слуцкого.

Как передает Report, пресс-конференция была посвящена визиту Комитета в Армению для участия в совместном заседании постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам внешних сношений, в ходе которого политик якобы высказался против политики Азербайджана.

Назвав сообщения СМИ фальсификацией, Слуцкий подчеркнул, что повестка дня в Ереване включала три сессии - Евразийская экономическая интеграция и полноформатное подключение Армении к работе в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС); миграционная политика; проблематика, связанная с приближающимся столетием вымышленного "геноцида армян" 1915 года.

«После нашего совместного заседания, как мне стало известно, в армянской прессе появились сообщения, в которых мне приписали ряд антиазербайджанских тезисов, - заявил депутат. - Писали, что я якобы обсуждал Нагорно-Карабахский конфликт, говорил об оголтелой политике Баку и Анкары и многое другое. Должен сказать, что мы действительно поддерживаем шаги вступления Армении в ЕАЭС, но ситуация на Южном Кавказе - это очень деликатная тема и высказываться здесь каким-то образом любому, кто считает себя политиком, не к лицу. Тем более мне - человеку который был, есть и всегда будет другом азербайджанского народа. Для меня это чрезвычайно важно. Я связан со многими азербайджанскими политиками, деятелями культуры, науки и просто талантливыми людьми, чья дружба мне очень важна. Должен сказать, что подобные высказывания вносят очень большую ложку дегтя в мой имидж в Азербайджане».

Отметим, что Министерство иностранных дел Азербайджана расценило высказывания депутата Госдумы Леонида Слуцкого как вмешательство во внутренние дела страны и назвало их противоречащими духу азербайджано-российских отношений.

Говоря об этом, политик отметил, что понимает такую реакцию, но ему все равно обидно:

«Я, с одной стороны, понимаю жесткую реакцию Министерства иностранных дел, но, с другой стороны, в России не так много политиков, которые доказали в сотнях очень непростых ситуаций, в сотнях интервью, выступлениях на международных площадках свою дружбу с Баку. Мне кажется, в оценке людей, проверенных временем, при любых публикациях в прессе страны, за основу нужно брать лишь их прямые цитаты. Сегодня вы слышите мою прямую речь и я хочу заявить раз и навсегда, что наши отношения с Азербайджаном выдержат любые потрясения. Я понимаю, что самое ужасное, когда предают друзья, которым доверяешь, в которых ты уверен».

Слуцкий также затронул тему Нагорно-Карабахского конфликта, заявив, что прогресс есть и решить проблему должно именно наше поколение, а никак не следующее:

«Моя позиция на сегодняшнюю ситуацию в Азербайджане всем известна. Нагорно-Карабахский конфликт - чрезвычайно тонкая материя, которая находится в руках внешнеполитических ведомств, Минской группы ОБСЕ. Конечно, работа двигается не так быстро, как хотелось бы, но верно и в правильном направлении. Мы не должны оставлять решение этой проблемы следующему поколению».