Леонид Слуцкий: Ильхам Алиев заставил страны выполнять международные обязательства

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдается явный односторонний подход к Азербайджану.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдается явный односторонний подход к Азербайджану.

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил член российской делегации в ПАСЕ, депутат Леонид Слуцкий во время обсуждения на зимней сессии организации проекта резолюции, посвященной мониторинговым процедурам.

"В части этого текста, касающейся Азербайджана, я вижу явный односторонний подход. Третий параграф проекта резолюции, посвященный карабахскому вопросу, не отражает действительности. Принимаемые в ПАСЕ решения не должны делить страны на два полюса. Президент России Владимир Путин принял активное участие в урегулировании карабахского конфликта. Я поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева, потому что он смог заставить страны выполнять международные обязательства. Все представленные здесь государства должны выполнять взятые на себя перед Советом Европы обязательства и другие международные обязательства", - отметил Л.Слуцкий.