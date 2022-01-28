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Леонид Слуцкий: Ильхам Алиев заставил страны выполнять международные обязательства

Леонид Слуцкий: Ильхам Алиев заставил страны выполнять международные обязательства В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдается явный односторонний подход к Азербайджану.
Внешняя политика
28 января 2022 г. 15:58
Леонид Слуцкий: Ильхам Алиев заставил страны выполнять международные обязательства

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдается явный односторонний подход к Азербайджану.

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил член российской делегации в ПАСЕ, депутат Леонид Слуцкий во время обсуждения на зимней сессии организации проекта резолюции, посвященной мониторинговым процедурам.

"В части этого текста, касающейся Азербайджана, я вижу явный односторонний подход. Третий параграф проекта резолюции, посвященный карабахскому вопросу, не отражает действительности. Принимаемые в ПАСЕ решения не должны делить страны на два полюса. Президент России Владимир Путин принял активное участие в урегулировании карабахского конфликта. Я поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева, потому что он смог заставить страны выполнять международные обязательства. Все представленные здесь государства должны выполнять взятые на себя перед Советом Европы обязательства и другие международные обязательства", - отметил Л.Слуцкий.

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Версия на английском языке Leonid Slutsky: Ilham Aliyev made countries fulfill their international obligations
Версия на азербайджанском языке Leonid Slutski: "İlham Əliyev ölkələri beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcbur etdi"

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