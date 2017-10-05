Председатель комитета Госдумы России: Азербайджан нам гораздо ближе, чем любая страна с Ближнего Востока

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Москва. 5 октября. REPORT.AZ/ От встреч глав государств СНГ будем ждать принятия новых решений, двигающих Содружество вперед.

Об этом российскому бюро Report заявил председатель комитета Государственной Думы России по делам СНГ Леонид Калашников.

Комментируя начинающийся на следующей неделе саммит глав государств СНГ в Сочи, российский парламентарий отметил, что в последнее время Содружество снова набирает политический вес.

"Многие страны СНГ в последнее время поняли, что, живя вместе с Россией, они абсолютно не ущемляют свой суверенитет, но при этом получают какие-то дополнительные преимущества. Сейчас, в отличии от советских времён, нет понятия "старшего брата" - в Содружестве страны имеют абсолютно одинаковые права. При этом страны СНГ получают доступ на огромный российский рынок, по тем же привилегиям, что имеют российские компании. Бывшие союзные республики по большому счету никому не нужны в мире. Конечно же легче налаживать взаимоотношения с бывшими братьями, с которыми жил в одной семье", - сказал Леонид Калашников.

Оценивая возможное расширение Содружества, он заметил, что некоторые страны, находящиеся в ассоциации с СНГ, или в качестве наблюдателя, могут в скором времени стать его полноправными членами.

"Вот Туркменистан подписал недавно договор о стратегическом партнерстве с Россией. Думаю, они и дальше будут интегрироваться с Россией в различных международных структурах, в том числе и СНГ, где Туркменистан сейчас всего лишь ассоциативный член. Более того, этот договор приближает страну и к другим странам-участникам СНГ", - предположил депутат.

Председатель думского комитета также отметил роль русского языка в процессах интеграции на постсоветском пространстве.

"Язык способствует тому, чтобы нам быть ближе друг к другу. Азербайджан в этом отношении примерная страна: я был там неоднократно и видел значение, придаваемое русскому языку.

Сегодня к нам приехали саудовцы: да - хорошо, да - инвестиции, да - наша страна тоже из нефтяного рая и есть, о чем поговорить. Но все равно Азербайджан нам гораздо ближе, чем любая страна с Ближнего Востока", - заявил Леонид Калашников.