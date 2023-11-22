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Лео Докерти: Без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности

Лео Докерти: Без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности Без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 13:58
Лео Докерти: Без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности

Без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственный министр по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Гость отметил, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии позитивно относится к внесению какого-либо вклада в обеспечение регионального мира и стабильности, гордится многолетними очень важными политическими, экономическими, торговыми и энергетическими связями с Азербайджаном.

Лео Докерти подчеркнул, что Азербайджан является не только значимым поставщиком энергии в Европу, но также важной, ответственной страной Южного Кавказа, и без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности.

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