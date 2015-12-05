Лейла Алиева встретилась с заместителем исполнительного секретаря Женевской конвенции ООН об изменении климата

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась в Париже с заместителем исполнительного секретаря Женевской конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Ричардом Кинли.

Как сообщает Report, на встрече Лейла Алиева поздравила UNFCCC с проведением грандиозной Парижской конференции и пожелала работе мероприятия успехов. Лейла Алиева также отметила, что надеется на принятие по итогам конференции универсального документа об изменении климата, который международная общественность ждет на протяжении уже долгого времени.

Лейла Алиева подробно проинформировала Ричарда Кинли о национальных и региональных проектах, реализуемых IDEA, учредителем и руководителем которого она является, а также его международных партнерах. Было отмечено, что функционирующее всего 4 года IDEA стало членом таких ведущих организаций, как Программа ООН по окружающей среды (UNEP), Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD), Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Международный союз охраны природы (IUCN), и наладило тесное сотрудничество со многими другими международными структурами.

Ричард Кинли отметил, что IDEA накопило большой опыт в области восстановления биоразнообразия и общественного просвещения в Азербайджане, и с этой точки зрения есть благоприятная почва для сотрудничества между двумя организациями.

Стороны обсудили на встрече членство IDEA в UNFCCC, возможные перспективы сотрудничества в области проведения в Баку международных мероприятий, посвященных вопросам изменения климата, организации учений и тренингов для местных специалистов, изучения передового опыта по устранению последствий климатических изменений и других сферах.

После встречи Лейла Алиева посетила павильоны СОР21 и ознакомилась с экспозицией Марокко, которая будет принимать Конференцию СОР22. Здесь вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с министром окружающей среды Марокко Хакимой эль-Хайте.