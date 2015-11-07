Лейла Алиева встретилась с руководителем Федерального агентства по делам молодежи России

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Москве состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации Сергеем Поспеловым.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены возможности совместных проектов по развитию волонтерского движения, экологических проектов, скаутского движения, проектов по поддержке талантливой молодежи, поддержке русского языка в Азербайджане, и азербайджанского языка в России.

Председатель АМОР Лейла Алиева отметила, что в Азербайджане сохранились все школы с русским языком, проводятся международные мероприятия с участием представителей российской культуры и искусства. В Баку состоялся вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Планируется проведение вечера памяти Сергея Есенина. Лейла Алиева также отметила, что АМОР выделяет отдельную стипендию для студентов-отличников, обучающихся в вузах России.

В свою очередь, Сергей Поспелов отметил тот факт, что азербайджанская и российская молодежь на многих международных площадках выступает с единой позиции, и это отрадно. Сергей Поспелов предложил помощь волонтерского корпуса оргкомитета по проведению гоночных соревнований F1 в Сочи. Их опыт может быть полезен для соревнований в Баку в 2016 году.

Во встрече приняли участие директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров,советники руководителя Федерального агентства по делам молодежи РФ Денис Заварзин и Илья Ярманов, член правления АМОР Эмин Гаджиев.

На встрече стороны договорились о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам молодежи России, министерством молодежи и спорта Азербайджана и Фондом молодежи при президенте Азербайджанской Республики.