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Лейла Алиева встретилась с президентом Непала Рам Чандрой Пауделом

Лейла Алиева встретилась с президентом Непала Рам Чандрой Пауделом Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Катманду встретилась с президентом Непала Рам Чандрой Пауделом.
Внешняя политика
27 апреля 2025 г. 11:37
Лейла Алиева встретилась с президентом Непала Рам Чандрой Пауделом

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Катманду встретилась с президентом Непала Рам Чандрой Пауделом.

Как сообщает Report, передав непальскому лидеру приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, Лейла Алиева еще раз подчеркнула важность дружественных отношений между двумя странами.

Напомнив о своем визите в Баку в ходе COP29, президент Рам Чандра Паудел отметил историческое значение встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал, что проведенные обсуждения придадут импульс развитию межгосударственных отношений.

Лейла Алиева сообщила, что Фонд Гейдара Алиева планирует реализовать ряд проектов в Непале, в рамках визита были посещены реабилитационный центр для детей, нуждающихся в особой заботе, а также городская больница в Катманду.

Было отмечено, что проекты поддержки Фонда Гейдара Алиева в Непале охватят одновременно социальную и здравоохранительную сферы.

На встрече была подчеркнута важность того, чтобы налаженные отношения охватывали различные направления, в том числе гуманитарные вопросы, вопросы изменения климата, устойчивого развития.

Президент Рам Чандра Паудел высоко оценил отношения между Азербайджаном и Непалом, в том числе деятельность Фонда Гейдара Алиева, выразил признательность за поддержку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Nepalın Prezidenti Ramçandra Paudellə görüşüb

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