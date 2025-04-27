Лейла Алиева встретилась с президентом Непала Рам Чандрой Пауделом

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Катманду встретилась с президентом Непала Рам Чандрой Пауделом.
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Напомнив о своем визите в Баку в ходе COP29, президент Рам Чандра Паудел отметил историческое значение встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал, что проведенные обсуждения придадут импульс развитию межгосударственных отношений.
Лейла Алиева сообщила, что Фонд Гейдара Алиева планирует реализовать ряд проектов в Непале, в рамках визита были посещены реабилитационный центр для детей, нуждающихся в особой заботе, а также городская больница в Катманду.
Было отмечено, что проекты поддержки Фонда Гейдара Алиева в Непале охватят одновременно социальную и здравоохранительную сферы.
На встрече была подчеркнута важность того, чтобы налаженные отношения охватывали различные направления, в том числе гуманитарные вопросы, вопросы изменения климата, устойчивого развития.
Президент Рам Чандра Паудел высоко оценил отношения между Азербайджаном и Непалом, в том числе деятельность Фонда Гейдара Алиева, выразил признательность за поддержку.