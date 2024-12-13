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Лейла Алиева посетила Мемориальный центр геноцида Кигали в Руанде

Лейла Алиева посетила Мемориальный центр геноцида Кигали в Руанде 17:47 Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Руанду посетила Мемориал геноцида Кигали.
Внешняя политика
13 декабря 2024 г. 18:06
Лейла Алиева посетила Мемориальный центр геноцида Кигали в Руанде

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Руанду посетила Мемориальный центр геноцида Кигали.

Как сообщает Report, Лейла Алиева возложила венок к Мемориалу в знак уважения к жертвам руандийской резни и ознакомилась с выставленными документами и материалами.

Было отмечено, что действующий с 2004 года мемориал играет важную роль в сохранении памяти о жертвах геноцида, с которым столкнулись руандийцы в 1994 году, проливает свет на ужасающие реалии этой трагедии.

Также была представлена ​​информация о проделанной работе в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой для донесения реалий трагедии Ходжалы до всего мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Kiqali Soyqırımı Memorialını ziyarət edib

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