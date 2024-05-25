Лейла Алиева побывала с рабочим визитом в Берлине

10:17 Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках рабочей поездки в Берлин в преддверии Международного дня биоразнообразия приняла участие в мероприятии “Возвращение к природе: восст

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и глава Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках рабочей поездки в Берлин в преддверии Международного дня биоразнообразия приняла участие в мероприятии “Возвращение к природе: восстановление популяции зубров в Азербайджане”, организованном IDEA в Азербайджанском культурном центре.

Как сообщает Report, выступившие на мероприятии Лейла Алиева, директор берлинского зоопарка Андреас Книрим и директор по консервации германского представительства Всемирного фонда охраны природы (WWF) Катрин Самсон отметили значимости мер по восстановлению и развитию популяции зубров в нашей стране.

В рамках мероприятия были представлены кино-и фотоматериалы, рассказывающие о проделанной работе.

Глава объединения также провела отдельные встречи с основателем Фонда Michael Succow Майклом Cукковым, заведующим отделом зоологии и ветеринарии лиссабонского зоопарка Руй Бернардино, где рассказала о возможностях сотрудничества в области охраны природы, сохранения и восстановления фауны.

Был подписан меморандум о сотрудничестве между зоопарками Баку и Берлина. Согласно меморандуму, зоопарки будут обмениваться информацией, знаниями и опытом между собой, а также организовывать совместные тренинги для сотрудников.