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Лейла Алиева побывала с рабочим визитом в Берлине

Лейла Алиева побывала с рабочим визитом в Берлине 10:17 Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках рабочей поездки в Берлин в преддверии Международного дня биоразнообразия приняла участие в мероприятии “Возвращение к природе: восст
Внешняя политика
25 мая 2024 г. 10:26
Лейла Алиева побывала с рабочим визитом в Берлине

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и глава Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках рабочей поездки в Берлин в преддверии Международного дня биоразнообразия приняла участие в мероприятии “Возвращение к природе: восстановление популяции зубров в Азербайджане”, организованном IDEA в Азербайджанском культурном центре.

Как сообщает Report, выступившие на мероприятии Лейла Алиева, директор берлинского зоопарка Андреас Книрим и директор по консервации германского представительства Всемирного фонда охраны природы (WWF) Катрин Самсон отметили значимости мер по восстановлению и развитию популяции зубров в нашей стране.

В рамках мероприятия были представлены кино-и фотоматериалы, рассказывающие о проделанной работе.

Глава объединения также провела отдельные встречи с основателем Фонда Michael Succow Майклом Cукковым, заведующим отделом зоологии и ветеринарии лиссабонского зоопарка Руй Бернардино, где рассказала о возможностях сотрудничества в области охраны природы, сохранения и восстановления фауны.

Был подписан меморандум о сотрудничестве между зоопарками Баку и Берлина. Согласно меморандуму, зоопарки будут обмениваться информацией, знаниями и опытом между собой, а также организовывать совместные тренинги для сотрудников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Berlində işgüzar səfərdə olub

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