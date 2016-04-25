​Лейла Алиева: Мир находится перед лицом больших испытаний

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ На проходящем в Баку в рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН Молодежном форуме под девизом "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели" вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева подчеркнула значение создания зеленой зоны безопасности.

Как сообщает Report, Лейла Алиева отметила, что молодежь играет важную роль в защите планеты: "В течение 5 лет в Азербайджане посажено свыше 5 млн. деревьев. Мы также предотвратили вырубку деревьев. Мы стараемся привлечь к этой работе различные слои общества. Мы постарались наладить связи с рядом международных организаций. Провели значимые работы по охране животных. Необходимо обеспечить охрану животных, находящихся на грани исчезновения".

Вице-президент фонда подчеркнула, что современный мир находится перед лицом больших испытаний: "Как вы знаете, каждые 15 минут убивают одного слона. Каждый час уничтожаются тысячи акул. Мы должны защищать животных, находящихся на грани исчезновения, заботиться о них. Я хотела бы, чтобы каждый человек любил и охранял природу".