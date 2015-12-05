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    Лейла Алиева: Для расширения сотрудничества между IDEA и IUCN есть хороший потенциал

    Лейла Алиева встретилась в Париже с гендиректором Международного союза охраны природы Ингер Андерсен

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась в Париже с генеральным директором Международного союза охраны природы (IUCN) Ингер Андерсен.

    Лейла Алиева поздравила Ингер Андерсен с назначением на должность генерального директора IUCN и пожелала ей успехов в предстоящей деятельности. Говоря о деятельности IDEA, Лейла Алиева подробно рассказала о сотрудничестве между IDEA и IUCN. Лейла Алиева отметила, что для расширения сотрудничества есть хороший потенциал, который необходимо использовать.

    В этом контексте, стороны рассмотрели возможности сотрудничества в области образования, охраны фауны и флоры, управления особо охраняемыми территориями, общественного просвещения и других сферах.

    И.Андерсен выразила удовлетворение сотрудничеством представляемой ею организации с IDEA, подчеркнула, что желает дальнейшего развития этого партнерства. И.Андерсен особо отметила активное участие IDEA во Всемирном конгрессе парков, организованном IUCN в 2014 году в Сиднее.

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