Лейла Алиева: Азербайджан - страна толерантности, новых идей и диалога

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан - страна древних традиций и богатой истории. Страна, расположенная на перекрестке Востока и Запада, с западным прогрессом". Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, принимая участие в открытии молодежного форума в рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку.

Лейла Алиева отметила важную роль Азербайджана в рамках маршрута Шелкового пути, подчеркнув богатую культуру и толерантность страны. "Азербайджан - страна толерантности, новых идей и диалога", - отметила она.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева напомнила, что помимо богатой культуры, Азербайджан обладает и богатой природой, напомнив, что "в Азербайджане 9 из 11 климатических зон присутствуют в стране, обеспечивая диверсификацию и разнообразие".

В качестве посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Лейла Алиева отметила, что на сегодняшний день в мире каждые 4 секунды 1 человек умирает от голода, и среди них много детей. Отметив, что ООН реализует ряд программ по устранению голода в мире, она призвала всех объединится для решения данной проблемы: "Необходимо усердно работать, чтобы ни один ребенок не умирал от голода".

Л. Алиева также отметила важность проведения культурного диалога для обеспечения стабильности и длительного мира.