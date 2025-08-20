О нас

Лейла Абдуллаева выразила надежду на развитие отношений Баку и Парижа при новом после Франции

Лейла Абдуллаева выразила надежду на развитие отношений Баку и Парижа при новом после Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду на развитие отношений между Парижем и Баку при новом после
Внешняя политика
20 августа 2025 г. 10:33
Лейла Абдуллаева выразила надежду на развитие отношений Баку и Парижа при новом после Франции

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поздравила Софи Лагутт с назначением на пост посла Франции и выразила надежду на развитие отношений между Баку и Парижем.

Как передает Report, об этом азербайджанский дипломат написала на своей странице в соцсети "Х".

"Искренне поздравляю вас, дорогая коллега Софи Лагутт. Надеюсь, что наши совместные усилия будут способствовать развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией", - написала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi