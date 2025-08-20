Лейла Абдуллаева выразила надежду на развитие отношений Баку и Парижа при новом после Франции

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поздравила Софи Лагутт с назначением на пост посла Франции и выразила надежду на развитие отношений между Баку и Парижем.
Как передает Report, об этом азербайджанский дипломат написала на своей странице в соцсети "Х".
"Искренне поздравляю вас, дорогая коллега Софи Лагутт. Надеюсь, что наши совместные усилия будут способствовать развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией", - написала она.
Mes sincères félicitations, chère collègue— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA)
@Sophie_Lagoutte. J’espère que nos efforts conjoints contribueront au développement des relations bilatérales entre .
Təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram.
August 20, 2025