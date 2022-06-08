Лейла Абдуллаева встретилась с группой дипломатов

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева встретилась с группой иностранных дипломатов.

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева встретилась с группой иностранных дипломатов.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД написала в Twitter.

“Я очень рада встретиться с группой иностранных дипломатов, участвующих в программе AFSP (программа повышения квалификации для иностранных дипломатов). Благодарю Агентство содействия международному развитию Азербайджана и Университет АДА за совместную организацию обучения, а также иностранных дипломатов за активное участие”, - сказала она.

Было отмечено, что в мероприятии вместе с азербайджанскими дипломатами приняли участие представители Албании, Бурунди, Конго, Румынии, Габона, Венгрии, Казахстана, Марокко, Парагвая, Шри-Ланки.