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Лейла Абдуллаева встретилась с группой дипломатов

Лейла Абдуллаева встретилась с группой дипломатов Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева встретилась с группой иностранных дипломатов.
Внешняя политика
8 июня 2022 г. 12:49
Лейла Абдуллаева встретилась с группой дипломатов

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева встретилась с группой иностранных дипломатов.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД написала в Twitter.

“Я очень рада встретиться с группой иностранных дипломатов, участвующих в программе AFSP (программа повышения квалификации для иностранных дипломатов). Благодарю Агентство содействия международному развитию Азербайджана и Университет АДА за совместную организацию обучения, а также иностранных дипломатов за активное участие”, - сказала она.

Было отмечено, что в мероприятии вместе с азербайджанскими дипломатами приняли участие представители Албании, Бурунди, Конго, Румынии, Габона, Венгрии, Казахстана, Марокко, Парагвая, Шри-Ланки.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani MFA spokesperson meets with diplomats 
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Abdullayeva bir qrup diplomatla görüşüb

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