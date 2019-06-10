Лейла Абдуллаева: "Руководство Армении, распространяя лживые заявления, пытается уйти от ответственности"

Провокации, совершённые сторонниками войны в Армении, являются попыткой нанести удар по сути переговоров, ведущихся с целью разрешения конфликта.

Как передаёт Report, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абудуллаева, отвечая на вопрос журналиста о присвоении Министерством обороны Армении высоких наград членам личного состава вооружённых сил Армении, причастных к убийству азербайджанского военнослужащего.

По словам главы пресс-службы, "в лагере вражеских сил существует большая путаница относительно того, кто кем управляет".

"Ясно, что руководство Армении, распространяя лживые заявления, пытается уйти от ответственности. Министр обороны этой страны, лично награждая лиц, исполнивших его приказ об уничтожении азербайджанского военнослужащего, тем самым подтверждает то, что Армения является государством-оккупантом. Это – очевидное свидетельство непосредственного участия вооружённых сил Армении в оккупации территорий Азербайджана", - заявила Абдуллаева.

Она подчеркнула, что данный поступок министра обороны Армении также наглядно демонстрирует, что Армения обманывает международных посредников и проявляет к ним явное неуважение.

"Напоминаем, что во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион вооружённые силы Армении устроили кровавую провокацию с применением снайперского огня и вновь совершили кровавое преступление через несколько дней после заявления сопредседателей в связи с их визитом в регион. С сожалением вынуждены отметь, что именно в результате безответственного поведения Армении регион оказался на пороге возрастания напряжённости. Эти провокации, совершённые сторонниками войны в Армении, являются попыткой нанести удар по сути переговоров, ведущихся с целью разрешения конфликта", - отметила пресс-секретарь.

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства ещё раз подчеркнула, что вся ответственность за развитие событий в этом направлении лежит на армянской стороне.