Лейла Абдуллаева прокомментировала высказывание главы МИД Армении

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала высказывание министра иностранных дел Армении о том, что «Азербайджан препятствует деятельности международных организаций в Карабахе».

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала высказывание министра иностранных дел Армении о том, что «Азербайджан препятствует деятельности международных организаций в Карабахе».

Как сообщает Report, официальный представитель МИД Азербайджана напомнила, что страна имеет взаимовыгодные и успешно развивающиеся отношения с международными организациями.

«Всем известно активное участие нашей страны в многосторонних платформах, в том числе успешный опыт председательства в ряде организаций. Что касается деятельности международных организаций на территории Азербайджана, то в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1991 года, касающейся координации гуманитарной помощи, такая деятельность должна осуществляться на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности принимающего государства. Именно по этому принципу осуществляется деятельность международных организаций на территории Азербайджана. Доводим до внимания министра иностранных дел Армении, что деятельность любой международной организации на суверенных землях нашей страны является двусторонним вопросом, касающимся Азербайджана и соответствующей международной организации. Комментарий представителя третьего государства по этому вопросу неуместен и необоснован. Было бы хорошо, если министр иностранных дел Армении комментировал вопросы, связанные с выполнением обязательств, взятых его страной на себя, и со строительством мира в регионе», - отметила Л.Абдуллаева.