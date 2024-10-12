Лейла Абдуллаева призвала обучающихся во Франции студентов распространять правду об Азербайджане

В Париже при поддержке посольства Азербайджана во Франции в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" прошел форум азербайджанских студентов, обучающихся в этой стране.

В Париже при поддержке посольства Азербайджана во Франции в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" прошел форум азербайджанских студентов, обучающихся в этой стране.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, а также более ста азербайджанских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Парижа и других городов страны по специальностям искусственный интеллект, кибербезопасность, химическая инженерия, иностранные языки, коммуникации и др.

В ходе выступления посол Л.Абдуллаева рассказала студентам о сложном геополитическом положении региона, в котором находится Азербайджан, а также затронула вопросы прав женщин.

Посол выразила сожаление по поводу распространения во Франции ложной, далекой от реальности информации об Азербайджане. Л.Абдуллаева призвала студентов распространять достоверную информацию о нашей стране в вузах, в которых они проходят обучение.

В рамках форума азербайджанские студенты, обучающиеся в докторантуре во Франции, Кюбра Байрамова, Саид Пашаев, Ульви Багыев сделали презентации на тему "Солидарность во имя зеленого мира". Они рассказали о глобальном потеплении, объеме выбросов углерода в атмосферу и его влиянии на климат, а также углеродной политике и шагах, предпринимаемых во имя "Зеленого мира", в Азербайджане.