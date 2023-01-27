Лейла Абдуллаева призвала Иран соблюдать положения Венской конвенции

Посол Азербайджана в Франции, экс пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева призвала к выполнению пунктов Венской конвенции с иранской стороны.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева призвала Иран к выполнению пунктов Венской конвенции.

Как передает Report, об этом дипломат написала в Twitter.

"Мы решительно осуждаем любые нападения на дипломатические представительства и призываем к выполнению Венской конвенции страной пребывания"- отметила Л. Абдуллаева.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.