О нас

Лейла Абдуллаева призвала Иран соблюдать положения Венской конвенции

Лейла Абдуллаева призвала Иран соблюдать положения Венской конвенции Посол Азербайджана в Франции, экс пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева призвала к выполнению пунктов Венской конвенции с иранской стороны.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 11:59
Лейла Абдуллаева призвала Иран соблюдать положения Венской конвенции

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева призвала Иран к выполнению пунктов Венской конвенции.

Как передает Report, об этом дипломат написала в Twitter.

"Мы решительно осуждаем любые нападения на дипломатические представительства и призываем к выполнению Венской конвенции страной пребывания"- отметила Л. Абдуллаева.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva İranı Vyana Konvensiyasının tələblərini yerinə yetirməyə çağırıb

Самое важное

Распространились кадры вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО
Распространились кадры вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО
27 января 2023 г. 12:30
Депутат: Иранская сторона несет полную ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Депутат: Иранская сторона несет полную ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
27 января 2023 г. 11:55
Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
26 января 2023 г. 16:59
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 16:43
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 15:53
Сегодня исполняется 31 год со дня операции Дашалты
Сегодня исполняется 31 год со дня операции "Дашалты"
26 января 2023 г. 00:00
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
25 января 2023 г. 16:29
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi