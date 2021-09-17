Лейла Абдуллаева: Мы обеспечим справедливость в рамках международного права

В ближайшие дни Азербайджан, в дополнение к сделанному в январе иску в Суд по правам человека против Армении, обратится в суд за систематическое нарушение Арменией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ближайшие дни Азербайджан, в дополнение к сделанному в январе иску в Суд по правам человека против Армении, обратится в суд за систематическое нарушение Арменией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает Report, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что после освобождения части азербайджанских земель от оккупации, были собраны и задокументированы факты о грубом нарушении Арменией прав человека азербайджанцев. Сюда входят случаи насильного изгнания азербайджанцев по этническому происхождению, пытки, убийства и жестокое обращение.

"В результате армянской агрессии более одного миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих домов. Азербайджанские города были полностью стерты с лица земли.

Армения продолжила нарушать Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и после подписания трехстороннего заявления, пытаясь препятствовать возвращению вынужденных переселенцев в свои дома.

Мы обеспечим справедливость на основе международного права в связи с грубым нарушением Арменией положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнула пресс-секретарь.