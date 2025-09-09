ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Лейла Абдуллаева: Азербайджан ждет нормализации отношений с Парижем в скором времени

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 13:10
    Лейла Абдуллаева: Азербайджан ждет нормализации отношений с Парижем в скором времени

    Азербайджан рассчитывает на нормализацию в скором времени отношений с Францией.

    Как передает Report, об этом в интервью французским СМИ заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

    По ее словам, политический кризис, наблюдающийся сегодня во Франции может оказывать влияние на разные политические сферы Парижа, и Азербайджан продолжит следить за развитием событий.

    "Очевидно, что внутренний кризис [во Франции] может оказывать влияние и на другие сектора, однако мы будем наблюдать чем он закончится. И хотя мы не видим прямого влияния кризиса на наши двусторонние отношения, но мы надеемся, что они вскоре нормализуются", - сказала она.

    По ее словам, азербайджано-французские отношения ухудшились из-за предвзятой позиции Парижа по конфликту Баку и Еревана, который уже завершился.

    Посол, касаясь текущей ситуации на Южном Кавказе, подчеркнула, что Азербайджан смог создать условия для налаживания отношений с Арменией, и странам осталось решить всего несколько моментов для окончательного подписания мирного договора.

    "Мы действительно закрыли страницу вражды между нашими странами. И на данный момент есть только одна вещь, которая стоит перед окончательным подписанием мира - это конституция Армении. Все чего мы хотим, это чтобы территориальные претензии к Азербайджану были устранены. И после этого, мы сможем с уверенностью говорить о прочном мире", - подчеркнула дипломат. 

    Абдуллаева отметила, что стороны действительно идут к этому, поскольку произошедшее в Вашингтоне парафирование мирного договора между Баку и Ереваном в присутствии президента США Дональда Трампа, демонстрирует обязательства, взятые на себя Азербайджаном и Арменией.

    "<...> Это было, по сути, обязательство обеих сторон установить добрососедство на принципах уважения суверенитета, уважения неприкосновенности международных границ, недопустимости применения силы", - заявила посол.

    Подобные достижения, по ее мнению, являются уникальными для региона Южного Кавказа, поскольку обстановка в нем долгое время была неспокойной.

    "Южный Кавказ - это сегодня один из редких регионов, где мы видим позитивное развитие и видимые результаты двух стран вставших на пути к установлению мира и сотрудничества. Таковым и является случай Азербайджана и Армении: двух стран, которые находились в конфликте", - подытожила дипломат.

    Səfir: Azərbaycan Fransa ilə münasibətlərin yaxın zamanda normallaşmasını gözləyir
    Leyla Abdullayeva: Azerbaijan expects normalization of relations with Paris soon

