Лейла Абдуллаева: Азербайджан законно обеспечивает свою территориальную целостность

Азербайджан обеспечивает безопасность и целостность своей территории на законных основаниях.

Азербайджан обеспечивает безопасность и целостность своей территории на основе международного права.

Как передает Report, об этом в Twitter написала руководитель управления пресс-службе Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

"Если Армения попытается отсрочить выполнение положений Трехстороннего заявления, используя надуманные предлоги, это еще раз продемонстрирует неконструктивную и подрывную деятельность Армении. Азербайджан обеспечивает безопасность и целостность своей территории на законных основаниях", - говорится в публикации.