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Лейла Абдуллаева: Азербайджан не заинтересован в эскалации

Лейла Абдуллаева: Азербайджан не заинтересован в эскалации В отличие от Армении, Азербайджан не заинтересован в эскалации.
Внешняя политика
29 сентября 2022 г. 10:35
Лейла Абдуллаева: Азербайджан не заинтересован в эскалации
Лейла Абдуллаева

В отличие от Армении, Азербайджан не заинтересован в эскалации.

Как передает Report, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в Twitter.

'Очередное ложное обвинение со стороны Армении. Тот же сценарий: Армения нарушает режим прекращения огня, убивает азербайджанских солдат. Азербайджан принимает ответные меры, тут и армянские обвинения",- написала она, добавив, что это "новый предлог Армении для срыва переговоров".

Как ранее сообщило Министерство обороны Азербайджана, 28 сентября около 18:00 в направлении Кяльбаджарского района подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по подразделениям Азербайджанской армии, в результате чего военнослужащий ВС Азербайджана был тяжело ранен. В ответ на провокацию и грубое нарушение режима прекращения огня армянской стороной, Азербайджанская армия приняла ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry official responds to Armenian accusations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Ermənistan danışıqları pozmaq üçün yeni bəhanə axtarır”

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