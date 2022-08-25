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Лейла Абдуллаева: Азербайджан четко выразил позицию в отношении Минской группы

Лейла Абдуллаева: Азербайджан четко выразил позицию в отношении Минской группы "Вызывает удивление, что в заявлении для прессы госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филиппа Рикера на пост главного советника по переговорам на Кавказе демонстрируется его подход, далекий от сложившихся в регионе постконфликтных реалий".
Внешняя политика
25 августа 2022 г. 16:42
Лейла Абдуллаева: Азербайджан четко выразил позицию в отношении Минской группы

"Вызывает удивление, что в заявлении для прессы госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филиппа Рикера на пост главного советника по переговорам на Кавказе демонстрируется его подход, далекий от сложившихся в регионе постконфликтных реалий".

Об этом заявила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинка от 24 августа.

Она отметила, что позиция Азербайджана в отношении Минской группы неоднократно и четко выражалась на самом высоком уровне:

"Попытки “реанимировать" фактически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отходу США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом нисколько не служит нормализации не способствует нормализации".

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Версия на английском языке Leyla Abdullayeva: Azerbaijan's position regarding Minsk Group has been clearly expressed
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva: "Minsk Qrupu ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi aydın şəkildə ifadə olunub"

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