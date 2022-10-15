МИД Азербайджана: Армения должна воздержаться от провокаций

Официальные лица Армении должны понять, наконец, что для обеспечения стабильности в своей стране они, в первую очередь, должны воздержаться от провокаций и предпринять конкретные шаги в целях нормализации отношений и установления мира с соседними странам

Официальные лица Армении должны наконец-то понять, что для обеспечения стабильности в своей стране они, в первую очередь, должны воздержаться от провокаций и предпринять конкретные шаги для нормализации отношений и установления мира с соседними странами. Другого пути для этого не существует.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию армянских властей в последние дни о том, что якобы в ходе пресечения армянской военной провокации 12-14 сентября текущего года азербайджанская армия потеряла более 400 человек.



По ее словам, Азербайджан не впервые сталкивается с абсолютно необоснованной, ложной информацией со стороны армянских официальных лиц: «Мы хорошо помним, к чему привели попытки Армении ввести общественность в заблуждение, распространяя лживую информацию во время 44 дневной войны. Как известно, официальная информация о потерях Вооруженных сил Азербайджана в столкновениях 12-14 сентября предоставлена министерством обороны страны. В ходе пресечения широкомасштабной военной провокации со стороны вооруженных сил Армении 80 наших военнослужащих стали шехидами.

Минобороны Азербайджана, в отличие от Минобороны Армении, предоставило информацию о наших военнослужащих, погибших в ходе военных столкновений, поименно и в открытом виде, и этот список размещен на сайте министерства. Наши шехиды - это источник нашей гордости, их похороны проходят с участием большого количества людей - представителей общественности, государственных чиновников, и широко освещаются СМИ. Хотим еще раз подчеркнуть, что, в отличие от Армении, информация, представленная азербайджанской стороной о потерях среди военнослужащих, не может вызывать никаких сомнений».

«Видимо, официальные лица Армении, распространяя ложную информацию, а также путем манипуляций пытаются нейтрализовать существующее в обществе недовольство, и, в частности, повлиять на разгневанных граждан, потерявших своих детей на войне», - добавила Л. Абдуллаева.