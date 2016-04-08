Лебедев: Учитывая экономическую ситуацию, СНГ сокращает свои расходы

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Все страны-члены СНГ выступили за сохранение Содружества.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, на сегодняшнем заседании СМИД СНГ участвовали 9 глав МИД СНГ: "От Молдовы участвовал замминистра, от Украины - временный поверенный в делах".

С.Лебедев также добавил, что учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, Содружество приняло решение сократить большинство своих расходов.