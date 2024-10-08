Лебедев: Повестка дня Совета глав государств СНГ включает в себя 14 вопросов

Повестка дня заседания Совета глав государств СНГ включает 14 вопросов.

Повестка дня заседания Совета глав государств СНГ включает 14 вопросов.

Как передает корреспондент Report из Москвы, об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Хочу сообщить, что все документы прошли необходимую экспертную проработку. Как и требуется, они одобрены на уровне Совета министров иностранных дел, а кадровые назначения согласованы профильными отраслевыми советами", - сообщил он.

Генсек подчеркнул, что вопросы о председательстве в СНГ и проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ будут рассмотрены в узком формате.

"Что касается заседаний в широком формате, предлагается рассмотреть два вопроса. Это проект обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - подчеркнул Лебедев, отметив что с сообщением по данному вопросу выступит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Также предлагается рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ по укреплению интеграционного взаимодействия, заключил Лебедев.