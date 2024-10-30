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Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в конце декабря

Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в конце декабря Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря.
Внешняя политика
30 октября 2024 г. 11:46
Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в конце декабря

Неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев.

"28 ноября в Астане состоится встреча глав государств ОДКБ, а в конце декабря - традиционная неформальная встреча глав государств СНГ", - сказал Лебедев.

По его словам, СНГ развивается в интересах всех государств, входящих в его состав.

Он также подчеркнул, что миссия наблюдателей от СНГ намерена принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке MDB ölkələrinin liderlərinin qeyri-rəsmi sammiti keçiriləcək

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