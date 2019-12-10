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Исполнительный секретарь СНГ: Азербайджан всегда подчеркивает важность гуманитарного сотрудничества

Лебедев: Баку всегда уделял внимание гуманитарным связям в рамках СНГ
Председатель Исполкома СНГ: В Баку проходят многие форума гуманитарного направления

В Баку проходит множество форумов гуманитарного направления.

Как передает Report, об этом заявил председатель Исполкома - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев в интервью изданию "Военно-промышленный курьер".

"Главным документом, который был принят в 2019 году на уровне глав государств, я бы назвал Декларацию о дальнейшем развитии стратегического экономического сотрудничества стран СНГ. Хотя не стоит умалять важности и гуманитарного взаимодействия, на что очень многие государства обращают внимание. В частности, Азербайджан всегда подчеркивает важность такого сотрудничества и в Баку проходят многие форумы по данному направлению", - заявил С.Лебедев.

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