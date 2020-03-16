Лебедев: Азербайджан - активный участник экономического совета СНГ

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Эксклюзивное интервью российского бюро Report с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

- Расскажите о прошедшем в Москве Международном экономическом Форуме государств-участников СНГ и его значении для стран Содружества.

-13 марта в Москве прошел традиционный весенний экономический форум СНГ под девизом "СНГ+ мир". Когда мы только начинали его проводить, мы не думали, что он найдет такую широкую поддержку и станет ежегодным, но с каждым годом он собирает еще больше участников.

А все почему? Потому что мы привязываем этот экономический форум одновременно к ежегодному заседанию Экономического совета Содружества Независимых Государств.

- Насколько активно Азербайджан принимает участие на Форуме и заседании Экономического совета?

-Мне хотелось бы отметить, что Азербайджан является активным участником экономического совета СНГ в лице первого заместителя главы правительства Ягуба Эюбова, который всегда присутствует на заседаниях. Мне приятно также, что Азербайджан как правило подписывает большинство документов в рамках содружества, касающихся экономического взаимодействия.

Представители Азербайджана принимают участие и в заседаниях экономического совета, и в заседаниях экспертных групп. Также хотелось бы отметить активное сотрудничество Азербайджана в гуманитарной сфере, свидетельством которого является проведение большого количества гуманитарных мероприятий в Баку. Представители Азербайджана возглавляют целый ряд отраслевых советов по гуманитарному, молодежному сотрудничеству.

Не могу не назвать такого достойного представителя Азербайджана как Полад Бюльбюльоглы, который уже длительное время является председателем Межгосударственного гуманитарного фонда. Мы с ним постоянно контактируем и он оказывает большую поддержку укреплению культурного и гуманитарного сотрудничества на территории СНГ.

Что касается Форума, то он собрал большое количество представителей стран Содружества. Обсуждались многие темы по укреплению взаимодействия в сфере энергетики, транспорта. На Форуме звучала мысль о развитии транспортных коридоров, участником которых является и Азербайджан, например, Север-Юг, Запад-Восток. Они нужны и принесут огромную пользу всем странам Содружества.

Мне бы хотелось с благодарностью сказать об участии азербайджанских коллег в интеграционном взаимодействии в рамках СНГ и выразить уверенность в том, что это активное участие Азербайджана будет продолжено.

- Планируете ли вы в этом году посетить Азербайджан?

Я регулярно бываю в Азербайджане. У меня правило - не менее, чем один раз в год побывать в одной из стран СНГ. Каждая поездка в Азербайджан у меня связана с тем или иным интеграционным процессом. В последний раз я был там в ноябре на Заседании министров обороны стран СНГ. Был принят президентом Азербайджана.

В этом году на территории Азербайджана тоже предполагаются некоторые форумы и заседания, и я постараюсь принять в них участие, побывать у азербайджанских друзей и насладиться гостеприимством народа.