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Исполнительный секретарь: Азербайджан играет большую роль в экономическом развитии СНГ

Исполнительный секретарь: Азербайджан играет большую роль в экономическом развитии СНГ "Азербайджан играет активную и конструктивную роль в рамках СНГ. Руководство этой страны позитивно рассматривает большинство документов, выносимых на обсуждение и последующую реализацию. На сегодняшний день Азербайджан играет большую роль в экономическом
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 15:36
Исполнительный секретарь: Азербайджан играет большую роль в экономическом развитии СНГ

"Азербайджан играет активную и конструктивную роль в рамках СНГ. Руководство этой страны позитивно рассматривает большинство документов, выносимых на обсуждение и последующую реализацию. На сегодняшний день Азербайджан играет большую роль в экономическом развитии Содружества".

Об этом российскому бюро Report сообщил Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Он также отметил, что Баку уже стал столицей проведения многих мероприятий в культурно-гуманитарной сфере, от которой Содружество всегда получает поддержку и широкое участие: "Азербайджан также принимал активное участие в создании межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, а председателем этого фонда на протяжении многих лет является очень уважаемый на всем пространстве СНГ чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы".

"Я желаю мира, счастья и процветания народу Азербайджана. Убежден, что Азербайджан и дальше будет активном участником в нашем взаимодействие в рамках СНГ", - заявил С. Лебедев.

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