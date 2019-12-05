Лайчак: Сотрудничество и диалог могут предотвратить конфликты

"Конфликты в странах ОБСЕ необходимо решать с помощью мер по выстраиванию доверия".

Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на СМИД стран ОБСЕ в Братиславе (Словакия).

"Если мы хотим предотвратить и решить конфликты, то нам надо начать с самого начала - с мер по выстраиванию доверия и безопасности до конвенционального контроля оружия. Это не реликты холодной войны, даже 44 года спустя после Хельсинки (подписание акта - ред.) они остаются важными для безопасного ландшафта. Нужно быть уверенным в том, что эти меры были в рамках структурного диалога и модернизации Венского документа", - заявил М.Лайчак.

По его словам, для обеспечения безопасного будущего необходимо усилить меры по кибербезопасности, обращать больше внимания на энергетику и цифровизацию, привлекать молодежь к совместному противодействию экстремизму и терроризму в регионе.

Он указал, что эффективный мультилатерализм может помочь в разрешении конфликтов.

"Сотрудничество и активный диалог могут предотвратить конфликты и создать возможности", - добавил председатель ОБСЕ.