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Лавров: Жаль, что армяне упустили возможность

Лавров: Жаль, что армяне упустили возможность Армянские коллеги отказались приехать в Москву. Жаль, что такая возможность упущена.
Внешняя политика
23 декабря 2022 г. 14:46
Лавров: Жаль, что армяне упустили возможность

Армянские коллеги отказались приехать в Москву. Жаль, что такая возможность упущена.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

"Сегодня будут продолжены дискуссии по вопросу мирного договора. Мы готовились к этому мероприятию, но к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Нужно регулярно встречаться, договариваться и создавать почву, чтобы урегулировать все вопросы", - заявил С. Лавров.

23 декабря в Москве планировалась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора, однако Ереван отказался от участия во встрече.

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Версия на английском языке Lavrov: Pity that Armenians missed the opportunity

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