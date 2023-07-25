Лавров: РФ заинтересована в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе

Россия заинтересована в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Россия кровно заинтересована в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом трехсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном.

По словам С. Лаврова, Россия привержена выполнению всех трехсторонних договоренностей, чтобы они "во всей своей полноте, во всей своей взаимосвязи уважались и воплощались в жизнь".

Усилия Москвы направлены на стабилизацию обстановки на армяно-азербайджанской границе, решение гуманитарных проблем, разблокирование транспортно-экономических связей, развитие контактов между людьми по линии гражданских обществ, экспертов, политологов, парламентариев, сказал он.

"Сегодня я бы хотел предложить коллегам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы всячески помочь в его согласовании, используя экспертный потенциал и добрые отношения с нашими друзьями. Рассчитываю, что мы в такой прагматичной, конструктивной атмосфере обсудим эти вопросы", - заявил глава российского МИД.