Лавров встретился с послами стран СНГ

3 февраля в Москве состоялась традиционная встреча главы МИД России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, аккредитованными в России.

3 февраля в Москве состоялась традиционная встреча главы МИД России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, аккредитованными в России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел России.

Во встрече принял участие и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Согласно информации российского внешнеполитического ведомства, в ходе мероприятия были подведены итоги сотрудничества в формате СНГ в 2024 году.

"Намечены ключевые задачи на 2025 год - Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, год мира и единства в борьбе с нацизмом с акцентом на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности", - подчеркивается в сообщении.