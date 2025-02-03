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Лавров встретился с послами стран СНГ

Лавров встретился с послами стран СНГ 3 февраля в Москве состоялась традиционная встреча главы МИД России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, аккредитованными в России.
Внешняя политика
3 февраля 2025 г. 17:58
Лавров встретился с послами стран СНГ

3 февраля в Москве состоялась традиционная встреча главы МИД России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, аккредитованными в России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел России.

Во встрече принял участие и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Согласно информации российского внешнеполитического ведомства, в ходе мероприятия были подведены итоги сотрудничества в формате СНГ в 2024 году.

"Намечены ключевые задачи на 2025 год - Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, год мира и единства в борьбе с нацизмом с акцентом на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov MDB ölkələrinin səfirləri ilə görüşüb

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