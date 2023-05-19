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Лавров: Встреча трехсторонней группы по разблокированию коммуникаций состоится на следующей неделе

Лавров: Встреча трехсторонней группы по разблокированию коммуникаций состоится на следующей неделе На следующей неделе должна состояться встреча трехсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 16:54
Лавров: Встреча трехсторонней группы по разблокированию коммуникаций состоится на следующей неделе

На следующей неделе должна состояться встреча трехсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в комментарии главы МИД России Сергея Лаврова по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Москве.

"Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договоренности", - заявил Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: Meeting of trilateral group on unblocking communications to be held next week
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: “Kommunikasiyaların açılması üzrə üçtərəfli qrupun görüşü gələn həftə keçiriləcək”

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