Лавров: Встреча трехсторонней группы по разблокированию коммуникаций состоится на следующей неделе

На следующей неделе должна состояться встреча трехсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.

На следующей неделе должна состояться встреча трехсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в комментарии главы МИД России Сергея Лаврова по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Москве.

"Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договоренности", - заявил Лавров.