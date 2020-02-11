Лавров вручил Почётную грамоту Президента России Поладу Бюльбюльоглу - ФОТО

11 февраля в Москве состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с чрезвычайными и полномочными послами государств-участников СНГ.

Как передает российское бюро Report, во время встречи Сергей Лавров по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина вручил от его имени чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу Почётную грамоту Президента Российской Федерации «За большой вклад в развитие российско-азербайджанских отношений» и дал высокую оценку его деятельности.

В рамках мероприятия спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой от имени Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ наградил Полада Бюльбюльолу медалью МФГС «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества».

Присутствующие на мероприятии руководители дипломатических миссий также сердечно поздравили своего азербайджанского коллегу.

Игбал Рустамов