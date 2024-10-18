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Лавров: Внерегиональные игроки пытаются диктовать свои условия на Южном Кавказе

Лавров: Внерегиональные игроки пытаются диктовать свои условия на Южном Кавказе Самая главная угроза для Южного Кавказа, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, заключается во вмешательстве внешних сил.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 16:24
Лавров: Внерегиональные игроки пытаются диктовать свои условия на Южном Кавказе

Самая главная угроза для Южного Кавказа, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, заключается во вмешательстве внешних сил.

Как сообщает Report, об этом он заявил по итогам третьего заседания глав МИД в формате "3+3" в Стамбуле 18 октября.

"Самая главная угроза заключается в том, что внерегиональные игроки пытаются диктовать свои условия здесь, внедрять сюда свои схемы. Схемы, нацеленные не на урегулирование проблем региона в интересах всех расположенных здесь стран, а нацеленные на то, чтобы продвигать сюда натоцентричные форматы, развивать здесь такие блоковые процессы, вбивать клинья, как у нас принято говорить, между соседними странами, и опять-таки использовать свои возможности как рычаг давления", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Regiondankənar oyunçular Cənubi Qafqazda öz şərtlərini diktə etməyə çalışırlar
Версия на английском языке Lavrov: Extra-regional players trying to dictate their terms in South Caucasus

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