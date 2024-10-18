Лавров: Внерегиональные игроки пытаются диктовать свои условия на Южном Кавказе

Самая главная угроза для Южного Кавказа, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, заключается во вмешательстве внешних сил.

Самая главная угроза для Южного Кавказа, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, заключается во вмешательстве внешних сил.

Как сообщает Report, об этом он заявил по итогам третьего заседания глав МИД в формате "3+3" в Стамбуле 18 октября.

"Самая главная угроза заключается в том, что внерегиональные игроки пытаются диктовать свои условия здесь, внедрять сюда свои схемы. Схемы, нацеленные не на урегулирование проблем региона в интересах всех расположенных здесь стран, а нацеленные на то, чтобы продвигать сюда натоцентричные форматы, развивать здесь такие блоковые процессы, вбивать клинья, как у нас принято говорить, между соседними странами, и опять-таки использовать свои возможности как рычаг давления", - сказал он.