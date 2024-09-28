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Лавров: В октябре с участием России может состояться встреча лидеров Азербайджана и Армении

Лавров: В октябре с участием России может состояться встреча лидеров Азербайджана и Армении Решение о встрече между лидерами Азербайджана и Армении остается за ними, Москва готова выполнить свои обязательства.
Внешняя политика
28 сентября 2024 г. 22:34
Лавров: В октябре с участием России может состояться встреча лидеров Азербайджана и Армении

Решение о встрече между лидерами Азербайджана и Армении остается за ними, Москва готова выполнить свои обязательства.

Об этом, отвечая на вопрос американского бюро Report, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава российского МИД сообщил, что трехсторонняя встреча по инициативе и с участием России может состояться в рамках саммитов БРИКС или СНГ в октябре.

"Если от них (Азербайджана и Армении - ред.) поступит предложение, мы всегда готовы провести эти переговоры. Это остается за ними, если они захотят встретиться, мы готовы.

Мы также всегда готовы реализовать то, что было согласовано с нашим участием в начале ноября 2020 года. За два года лидеры России, Азербайджана и Армении встречались трижды. Была создана трехсторонняя рабочая группа, мы совместно работали над механизмами открытия коммуникаций, демаркации и делимитации границ и так далее. Мы готовы стоять плечом к плечу и соблюдать все обязательства, зафиксированные там", - отметил С.Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Oktyabrda Rusiyanın iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüş baş tuta bilər

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