О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лавров: В ЕС даже участников Восточного партнерства делят на категории

Лавров: В ЕС даже участников Восточного партнерства делят на категории "Многие страны ЕС не могут отказаться от высокомерной привычки разговаривать с другими государствами с позиции силы"
Внешняя политика
26 ноября 2020 г. 15:56
Лавров: В ЕС даже участников Восточного партнерства делят на категории
Сергей Лавров

Многие страны ЕС не могут отказаться от высокомерной привычки разговаривать с другими государствами с позиции силы.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси.

"Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран "второго сорта", сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено, наряду с Азербайджаном и Арменией относят и Беларусь", — добавил он.

По его словам эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
21 ноября 2020 г. 15:59
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi