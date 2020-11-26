Лавров: В ЕС даже участников Восточного партнерства делят на категории

"Многие страны ЕС не могут отказаться от высокомерной привычки разговаривать с другими государствами с позиции силы"

Многие страны ЕС не могут отказаться от высокомерной привычки разговаривать с другими государствами с позиции силы.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси.

"Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран "второго сорта", сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено, наряду с Азербайджаном и Арменией относят и Беларусь", — добавил он.

По его словам эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога.