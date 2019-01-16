Глава МИД России: 2018 год был весьма позитивным для отношений между Москвой и Баку

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Российско-азербайджанские отношения развиваются достаточно устойчиво и поступательно.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам прошлого года.

"В прошлом году состоялись очередные встречи на уровне президентов весьма и весьма содержательные, состоялись встречи с моим коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку и в Москве", - заявил С.Лавров.

Он также напомнил, что в прошлом году состоялся очередной Бакинский гуманитарный форум под совместным патронажем президентов России и Азербайджана - Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

"Очень много мероприятий, формальных и официальных, неформальных, которые нас связывают", - указал он.

По его словам, итоги года для российско-азербайджанских отношений "весьма и весьма" позитивны.

"Мы неплохо сотрудничали в структурах СНГ, в ООН, ОБСЕ. В Совете Европы, кстати сказать, где в отношении Азербайджана достаточно предвзято пытаются действовать и пытаются дискриминировать права азербайджанских парламентариев в ПАСЕ", - сказал С.Лавров.