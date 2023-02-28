Лавров: Углубление сотрудничества между Азербайджаном и РФ предаст позитивный импульс всему региону

Углубление союзнического сотрудничества между Азербайджаном и Россией придаст позитивный импульс всему региону.

Углубление союзнического сотрудничества между Азербайджаном и Россией предаст позитивный импульс всему региону.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

С. Лавров отметил, что страны активно развивают политическое, экономическое и торговое сотрудничество.

Так, по итогам года ожидается рекордный объем товарооборота, а также рост сотрудничества в топливной и ряде других сфер.

Стороны также намерены развивать сотрудничество в рамках проекта Север-Юг.

Россия и дальше готова оказывать влияние на постконфликтое развитие Азербайджана, - добавил глава МИД РФ.

