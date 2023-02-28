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Лавров: Углубление сотрудничества между Азербайджаном и РФ предаст позитивный импульс всему региону

Лавров: Углубление сотрудничества между Азербайджаном и РФ предаст позитивный импульс всему региону Углубление союзнического сотрудничества между Азербайджаном и Россией придаст позитивный импульс всему региону.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 13:36
Лавров: Углубление сотрудничества между Азербайджаном и РФ предаст позитивный импульс всему региону

Углубление союзнического сотрудничества между Азербайджаном и Россией предаст позитивный импульс всему региону.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

С. Лавров отметил, что страны активно развивают политическое, экономическое и торговое сотрудничество.

Так, по итогам года ожидается рекордный объем товарооборота, а также рост сотрудничества в топливной и ряде других сфер.

Стороны также намерены развивать сотрудничество в рамках проекта Север-Юг.

Россия и дальше готова оказывать влияние на постконфликтое развитие Азербайджана, - добавил глава МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycanla Rusiya arasında əməkdaşlığın dərinləşməsi bütün regiona müsbət impuls verəcək”
Версия на английском языке Lavrov: Deepening of cooperation between Azerbaijan and Russia to give positive impulse to entire region

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