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Лавров: У трехстороннего формата "Россия-Азербайджан-Иран" есть будущее

Лавров: У трехстороннего формата "Россия-Азербайджан-Иран" есть будущее У трехстороннего формата "Россия-Азербайджан-Иран" есть неплохое будущее.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 15:19

У трехстороннего формата "Россия-Азербайджан-Иран" есть неплохое будущее.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

Глава МИД РФ, отметил, что Москва готова содействовать возобновлению этого формата:

" До ковидного периода успешно функционировал трехсторонний формат "Россия-Азербайджан-Иран", мы думаем что у него тоже есть неплохое будущее. Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы наши иранские коллеги приняли необходимые меры с целью преодолеть последствия кровавого нападения на дипломатическую миссию Азербайджана. Будем стараться содействовать решению этого вопроса".

Говоря о другой региональной платформе сотрудничества в формате 3+3, Лавров отметил, что ведется подготовка ко второму заседанию.

"Платформа 3+3 была сформирована по инициативе президента Ильхама Алиева, которого поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а затем президент РФ Владимир Путин. Пока было проведено только одно заседание данного механизма, грузинские соседи воздержались от участия. Но мы договорились, что всегда будем держать дверь для Тбилиси открытой. Это в полной мере сохраняет актуальность в контексте подготовки на данном этапе второго заседания", - заявил глава МИД РФ.

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