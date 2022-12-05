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Лавров: Пражские договоренности лидеров Азербайджана и Армении имеют рубежное значение

Лавров: Пражские договоренности лидеров Азербайджана и Армении имеют рубежное значение То, что было достигнуто Президентом Азербайджан и премьер-министром Армении в Пражской встрече имеет рубежное значение.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 16:10
Лавров: Пражские договоренности лидеров Азербайджана и Армении имеют рубежное значение

То, что было достигнуто лидерами Азербайджана и Армении на встрече в Праге имеет рубежное значение.

Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Мы по-прежнему готовы оказывать содействие сторонам, важно определится в принципиальных вещах. То, что было согласовано главами государств в Праге имеет рубежное значение. Они подтвердили свою нацеленность на решение всех проблем на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации",- заявил глава МИД РФ.

Лавров также рассказал журналистам о Московском проекте по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. "Московский проект разработан давно, еще в начале этого года, и передан сторонам как показатель стремления России помочь найти общую базу. Проект был позитивно встречен обеими странами. До сих пор были представлены и пять принципов, предлагаемых Азербайджаном, затем была реакция Пашиняна на эти принципы", - сказал он.

Также глава МИД РФ добавил, что в ходе Вашингтонской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, азербайджанская сторона представила очередную версию возможного документа, а после возвращения из столицы США армянские представители - свои контрпредложения.

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Версия на английском языке Lavrov: Prague agreements between leaders of Azerbaijan and Armenia are of landmark importance

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