Лавров: Создание транспортного коридора Север-Юг повысит значение региона

Создание транспортного коридора Север-Юг и реализация других проектов, в том числе в топливно-энергетической сфере, повысят значение региона в мировой политике.

Создание транспортного коридора Север-Юг и реализация других проектов, в том числе в топливно-энергетической сфере, повысят значение региона в мировой политике.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос журналистов, также подчеркнул важность реализации этого транспортного проекта:

"Азербайджан разделяет позицию, что Север-Юг является важным проектом не только для стран-участников, но и региона в целом".