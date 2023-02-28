Лавров: Создание транспортного коридора Север-Юг повысит значение региона

Создание транспортного коридора Север-Юг и реализация других проектов, в том числе в топливно-энергетической сфере, повысят значение региона в мировой политике.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос журналистов, также подчеркнул важность реализации этого транспортного проекта:
"Азербайджан разделяет позицию, что Север-Юг является важным проектом не только для стран-участников, но и региона в целом".