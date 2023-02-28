О нас

Лавров: Создание транспортного коридора Север-Юг повысит значение региона

Лавров: Создание транспортного коридора Север-Юг повысит значение региона Создание транспортного коридора Север-Юг и реализация других проектов, в том числе в топливно-энергетической сфере, повысят значение региона в мировой политике.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 13:46
Лавров: Создание транспортного коридора Север-Юг повысит значение региона

Создание транспортного коридора Север-Юг и реализация других проектов, в том числе в топливно-энергетической сфере, повысят значение региона в мировой политике.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос журналистов, также подчеркнул важность реализации этого транспортного проекта:

"Азербайджан разделяет позицию, что Север-Юг является важным проектом не только для стран-участников, но и региона в целом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri: “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin yaradılması regionun əhəmiyyətini artıracaq”

Экслюзивные новости

23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi