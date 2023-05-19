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Лавров: Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе

Лавров: Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе Россия всецело заинтересована в том, чтобы в регионе Южного Кавказа была стабильность и мир.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 15:04
Лавров: Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе

Россия всецело заинтересована в том, чтобы в регионе Южного Кавказа были стабильность и мир.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве.

"Считаем, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует. Мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации, были выполнены. Рассчитываю, что их будут уважать и все другие страны, которые так или иначе заинтересованы в присутствии в этом регионе",- сказал Лавров.

Глава МИД России также подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, решения гуманитарных проблем, разблокирования экономических и транспортных связей, согласования текста мирного договора, над которым активно работают обе стороны. "Я бы еще добавил важность развития контактов по линии экспертов и общественных организаций, парламентариев. Опыт такой был, и я считаю, что он весьма важен в качестве дополнительного шага в укреплении доверия между сторонами",- добавил Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: Russia interested in peace, stability in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Rusiya Cənubi Qafqazda sülh və sabitlikdə maraqlıdır”

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