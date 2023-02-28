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Лавров: Россия заинтересована в мирном и процветающей Южном Кавказе

Лавров: Россия заинтересована в мирном и процветающей Южном Кавказе Россия заинтересована в мирном и процветающей Южном Кавказе.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 14:59
Лавров: Россия заинтересована в мирном и процветающей Южном Кавказе

Россия заинтересована в мирном и процветающей Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

Говоря о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Лавров отметил, что российская сторона не имеет ничего против того, чтобы другие стороны участвовали в примирении, но важно, чтобы было сделано искренне.

"Некоторые внерегиональные игроки делают это исходя из личного интереса, а не из блага для региона", - добавил глава МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: “Rusiya Cənubi Qafqazda sülh və inkişafın təmin edilməsində maraqlıdır”

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